Lucia, uccisa dall’ex nel Napoletano: 47enne condannato a 16 anni (Di mercoledì 14 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – La Corte di Assise di Napoli (presidente Cristiano) ha condannato a 16 anni di reclusione Vincenzo Garzia, il 47enne di Arzano (Napoli) arrestato dai carabinieri il 15 ottobre 2020 con l’accusa di avere aggredito e picchiato a morte la compagna, Lucia Caiazza, deceduta in ospedale il 14 maggio 2020, diversi giorni dopo le percosse. Il giudice ha deciso anche di concedere a ciascuna figlia una provvisionale di 30mila euro. Infine, Garzia, dopo avere scontato la pena, dovrà essere sottoposto a tre anni di libertà vigilata. Il sostituto procuratore di Napoli Nord Barbara ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 14 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – La Corte di Assise di Napoli (presidente Cristiano) haa 16di reclusione Vincenzo Garzia, ildi Arzano (Napoli) arrestato dai carabinieri il 15 ottobre 2020 con l’accusa di avere aggredito e picchiato a morte la compagna,Caiazza, deceduta in ospedale il 14 maggio 2020, diversi giorni dopo le percosse. Il giudice ha deciso anche di concedere a ciascuna figlia una provvisionale di 30mila euro. Infine, Garzia, dopo avere scontato la pena, dovrà essere sottoposto a tredi libertà vigilata. Il sostituto procuratore di Napoli Nord Barbara ...

Advertising

anteprima24 : ** Lucia, uccisa dall'ex nel Napoletano: 47enne condannato a 16 anni ** - visco_gaetano : RT @Informa_Press: Giustizia per Lucia, la Procura di Napoli chiede 20 anni per il suo assassino - viviana_ribes24 : RT @Informa_Press: Giustizia per Lucia, la Procura di Napoli chiede 20 anni per il suo assassino - Informa_Press : Giustizia per Lucia, la Procura di Napoli chiede 20 anni per il suo assassino - Lucia_amanim : RT @_DiziLover_: eda che dorme con la maglietta di Serkan e questo flashback mi hanno uccisa definitivamente #babaolmak -