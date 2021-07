LIVE Tour de France 2021 in DIRETTA | Pogacar dominatore sul Col du Portet Classifica generale | Cattaneo 12°

Leggi su oasport

(Di mercoledì 14 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.36 La nostradella 17a tappa deldefinisce qui. Grazie per averci seguito, ma rimanete con noi per dichiarazioni, analisi e approfondimenti su questa Grande Boucle. Un caro saluto e a presto! 17.35 Rigoberto Uran oggi è andato in crisi, ma può ancora contare sulla cronometro di sabato: il colombiano crede ancora nel podio. 17.34 Per Mattiail sogno della top10 sembra ormai sfumato: il bergamasco fa oggettivamente fatica a tenere il passo dei migliori in salita. Resta comunque una Grande Boucle ...