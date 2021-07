L’identità nelle tue mani: il progetto ION (Di mercoledì 14 luglio 2021) L’identità digitale viaggia sulla blockchain, la tecnologia che permette di creare elementi unici e irriproducibili, decentralizzati e anonimi. Lanciato a marzo, il progetto Microsoft è stato il fulcro di una lunga intervista rilasciata in questi giorni da Daniel Buchner, Senior Product Manager del settore Decentralized Identity di Microsoft alla Bitcoin Conference 2021 di Miami. “ION non risponde a nessuno tranne che a te”, ha dichiarato Buchner. Un motto che raramente siamo abituati ad abbinare ai prodotti delle big tech. Ma se Microsoft è il cuore dello sviluppo del progetto, ha messo in chiaro che non avrà nessun controllo sui dati ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 14 luglio 2021)digitale viaggia sulla blockchain, la tecnologia che permette di creare elementi unici e irriproducibili, decentralizzati e anonimi. Lanciato a marzo, ilMicrosoft è stato il fulcro di una lunga intervista rilasciata in questi giorni da Daniel Buchner, Senior Product Manager del settore Decentralized Identity di Microsoft alla Bitcoin Conference 2021 di Miami. “ION non risponde a nessuno tranne che a te”, ha dichiarato Buchner. Un motto che raramente siamo abituati ad abbinare ai prodotti delle big tech. Ma se Microsoft è il cuore dello sviluppo del, ha messo in chiaro che non avrà nessun controllo sui dati ...

geronimoemili : L'identità nelle tue mani: il progetto ION - AntonelloSanti1 : @spighissimo interessante verificare l'identità dei manifestanti. Ricordiamoci di casa pound e forza nuova che si… - lolyloly76 : @agorarai Ma quale passo indietro? Ma quali diritti? L’utero in affitto è un diritto? Confondere i bambini e introd… - the_mindflayer : RT @SimoneAlliva: #Renzi: “a me quei ragazzi stanno a cuore” Tranne le persone trans. Dato che vuole stralciare l’identità di genere. Tra… - giovcusumano : RT @SimoneAlliva: #Renzi: “a me quei ragazzi stanno a cuore” Tranne le persone trans. Dato che vuole stralciare l’identità di genere. Tra… -

Ultime Notizie dalla rete : L’identità nelle Insegnamento Religione Cattolica: non è confessionale, ma antropologico culturale. Identità e dialogo nel processo formativo Orizzonte Scuola