Inter, c’è l’accordo con Bellerin per il dopo Hakimi: ora si tratta con l’Arsenal (Di mercoledì 14 luglio 2021) La società nerazzurra è alla ricerca dell'erede di Hakimi, individuato nel terzino dell'Arsenal Hector Bellerin, con il quale l'Inter ha raggiunto un'intesa di ma . Lo step successivo è trattare con i Gunners Leggi su mediagol (Di mercoledì 14 luglio 2021) La società nerazzurra è alla ricerca dell'erede di, individuato nel terzino dell'Arsenal Hector, con il quale l'ha raggiunto un'intesa di ma . Lo step successivo ère con i Gunners

Advertising

FBiasin : Le prime immagini ufficiali diffuse da #Footyheadlines della prima maglia dell'#Inter per la stagione 21-22 (calze… - FraMonteleone4 : Non c'è frase peggiore di 'L'Inter cede in prestito con diritto di riscatto'. ?????? #Inter - il_giuoco : @C19official Sta arrivando un po’ di pazienza stanno limando gli ultimi dettagli. L’Inter vuole 80 , lo sponsor ne… - Mediagol : Inter, c’è l’accordo con Bellerin per il dopo Hakimi: ora si tratta con l’Arsenal - giacomix : @Inter C’è materiale a sufficienza per una class action -

Ultime Notizie dalla rete : Inter c’è Mourinho si allena a Hyde Park e scrive su Instagram: "Il 6 luglio sta arrivando..." (FOTO) Giallorossi.net