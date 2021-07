Il Signore degli Anelli: la versione rimasterizzata in 4K al cinema (Di mercoledì 14 luglio 2021) In occasione del 20° anniversario dell’uscita del primo capitolo appuntamento dal 22 luglio al 4 agosto negli UCI cinemas con la saga MILANO – In occasione del 20° anniversario dell’uscita del primo capitolo, nelle multisale del circuito UCI cinemas arriva in versione rimasterizzata in 4K la saga de Il Signore degli Anelli, il capolavoro del fantasy distribuito da Warner Bros. e interpretato da un cast d’eccezione, che vede tra i suoi membri Ian McKellen, Elijah Wood, Viggo Mortensen, Sean Astin, Billy Boyd, Orlando Bloom, Sean Bean, Cate Blanchett, John Rhys-Davies, Hugo ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 14 luglio 2021) In occasione del 20° anniversario dell’uscita del primo capitolo appuntamento dal 22 luglio al 4 agosto negli UCIs con la saga MILANO – In occasione del 20° anniversario dell’uscita del primo capitolo, nelle multisale del circuito UCIs arriva inin 4K la saga de Il, il capolavoro del fantasy distribuito da Warner Bros. e interpretato da un cast d’eccezione, che vede tra i suoi membri Ian McKellen, Elijah Wood, Viggo Mortensen, Sean Astin, Billy Boyd, Orlando Bloom, Sean Bean, Cate Blanchett, John Rhys-Davies, Hugo ...

