“Giovedì la moglie di Bernardeschi non aveva la cresima”, la rivelazione shock del Corsera (Di mercoledì 14 luglio 2021) Ci mancava il prete. «Sei più emozionato adesso o al momento di tirare il rigore?». Federico Bernardeschi, freddissimo sull’altare come dal dischetto, ha poi detto sì. “Il centrocampista si è commosso”, racconta il Corriere della Sera. Che ha il merito di dipingere con sobrietà e continenza il matrimonio di “Federico il Grande”. Primo rigo, attacco del pezzo. Prima pagina delle cinque dello sport, in taglio basso. Senza enfasi alcuna Marco Gasperetti ci porta a Carrara per il triplete di Bernardeschi: nozze, battesimo della seconda figlia Lena nata a maggio, compleanno della sposa, Veronica-Ciardi-del-Grande-Fratello, 36 anni puntuali. Officia Padre Luigi ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 14 luglio 2021) Ci mancava il prete. «Sei più emozionato adesso o al momento di tirare il rigore?». Federico, freddissimo sull’altare come dal dischetto, ha poi detto sì. “Il centrocampista si è commosso”, racconta il Corriere della Sera. Che ha il merito di dipingere con sobrietà e continenza il matrimonio di “Federico il Grande”. Primo rigo, attacco del pezzo. Prima pagina delle cinque dello sport, in taglio basso. Senza enfasi alcuna Marco Gasperetti ci porta a Carrara per il triplete di: nozze, battesimo della seconda figlia Lena nata a maggio, compleanno della sposa, Veronica-Ciardi-del-Grande-Fratello, 36 anni puntuali. Officia Padre Luigi ...

