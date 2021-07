Gf 10 | Veronica Ciardi sposa Federico Bernardeschi | la furia di Sarah Nile

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Reduce dalla vittoria della Nazionale Italiana conseguita agli Europei di calcio 2021, il campione d’Europaè convolato a nozze con, ma l’evento vip fa ora discutere per una polemica lanciata in rete da. Quest’ultima diversi anni fa aveva condiviso la casa del Grande fratello con la neo, occasione in cui le due avevano stretto un’amicizia speciale tanto da avere un bacio saffico e lasciare intendere al pubblico tv che tra loro fosse un amore omosessuale. Ma qualcosa dopo il Gf è cambiato tra le due. Non a caso ...

... davvero non c'è stata partita, difficile non arrendersi avestita da sposa. Lei tutta in bianco, lui in begiolino. Lei comparsa in anticipo e ripartita sul Maggiolone celeste " la ...... centrocampista juventino neo campione d'Europa dopo la vittoria a Wembley contro l'Inghilterra: il calciatore ventisettenne si è sposato con la compagnamartedì 13 luglio, nel Duomo ...Con un gol di tacco _ a occhio tacco 12 _ la signora Bernardeschi ha battuto un campione d’Europa, davvero non c’è stata partita, difficile non arrendersi a Veronica Ciardi vestita da sposa. Lei tutta ...Sarah Nile e Veronica Ciardi sono state due delle protagoniste indiscusse del Grande Fratello 10. Sul loro rapporto si disse di tutto: che non erano delle semplici amiche, che c’era stato qualcosa di ...