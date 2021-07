FOS continua lo share buy-back

(Di mercoledì 14 luglio 2021) (Teleborsa) – FOS ha comunicato che, nell’ambito del programma di acquisto e disposizione di azioni proprie approvato dall’Assemblea degli azionisti il 28 aprile 2021 e avviato dal Consiglio di Amministrazione il 24 maggio 2021 (per un periodo di 18 mesi dalla data di approvazione da parte dell’Assemblea), tra il 2 e il 12 luglio 2021 inclusi, ha acquistato 6.000 azioni ad un prezzo medio unitario ponderato di circa 3,855 euro per azione e per un controvalore complessivo pari a 23.130,00 euro. A seguito di tali operazioni la PMI genovese di consulenza e ricerca tecnologica possiede, al 13 luglio, un totale di 102.750 azioni proprie, pari all’1,652% del capitale sociale.Nel frattempo, a ...

Teleborsa

Nel frattempo, in Borsa, ottima performance per FOS che si attesta a 3,88 euro, con un aumento del 2,92%.