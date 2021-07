Festa della Nazionale con il bus a Roma, il prefetto: 'Non era autorizzata, hanno deciso Bonucci e Chiellini' (Di mercoledì 14 luglio 2021) Festa della Nazionale con il bus a Roma, il prefetto: ' Non era autorizzata, hanno deciso Bonucci e Chiellini '. Lunedì 12 luglio, il giorno dopo la vittoria dell'Italia a Euro 2020, i campioni della ... Leggi su leggo (Di mercoledì 14 luglio 2021)con il bus a, il: ' Non era'. Lunedì 12 luglio, il giorno dopo la vittoria dell'Italia a Euro 2020, i campioni...

Advertising

FBiasin : Da animatore della festa a modello per la nuova maglia #Inter: #Barella, l'uomo buono per tutte le occasioni. E sa… - IlContiAndrea : Grande festa azzurra, ieri sera all'Hotel Parco dei Principi di Roma dove, terminata la sfilata per le vie della Ca… - ItalianNavy : Il senso del dovere non viene meno nei giorni di festa. La #MarinaMilitare è orgogliosa dei suoi fucilieri che part… - PaviaRosanna : RT @d_essere: Si attendeva la risposta.. In questo momento il popolo francese dice NO “in occasione della festa nazionale in #Francia, i g… - Call_Me_PeterP : RT @perchetendenza: #ladyoscar: Perché il #14luglio non è solo l'anniversario della presa della Bastiglia e la festa nazionale francese, ma… -