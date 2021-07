Federico Bernardeschi si sposa | all’uscita dalla chiesa assembramenti e cori per la Nazionale di calcio – Video

Advertising

FBiasin : La tre giorni priva di emozioni di Federico #Bernardeschi, oggi sposo. (Ora tira un rigore) - Corriere : Federico Bernardeschi ha sposato a Carrara Veronica Ciardi - fanpage : Sarah Nile non è stata invitata al matrimonio di Veronica Ciardi e Federico #Bernardeschi. L’ex concorrente del Gra… - voidxgallavich : RT @_deenise19: Mi inchino alle ultime 48 ore vissute da Federico Bernardeschi - angifato : RT @FBiasin: La tre giorni priva di emozioni di Federico #Bernardeschi, oggi sposo. (Ora tira un rigore) -

Ultime Notizie dalla rete : Federico Bernardeschi

Vanity Fair Italia

Ma a consacrarla tra le donne più paparazzate in Italia, la sua liaison con l'ex attaccante viola, calciatore seguitissimo e super 'attenzionato' dai fuochi del gossip. Dopo ...Ora, Sarah Nile e Veronica Ciardi , a 11 anni di distanza dalla partecipazione al reality, rompono la loro amicizia: la seconda, che ieri si è sposata cona Carrara , non ha ...Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi si sono uniti in matrimonio ieri a Carrara. L'ex playmate Sarah Nile non è stata invitata.La bella Veronica, dunque, ne ha approfittato per fare un giro nel centro della splendida cittadina toscana, prima di tornare al Duomo Federico è stato accolto da una folla di tifosi e concittadini ch ...