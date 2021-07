Draghi e Cartabia nel carcere di S. M. Capua Vetere tra applausi e slogan sull’indulto. Fuori gli operai Whirlpool (Di mercoledì 14 luglio 2021) E’ in corso la visita del premier Mario Draghi e della ministra della giustizia Marta Cartabia nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, teatro delle violenze contro i reclusi avvenute il 6 aprile 2020, e i detenuti – in base a quanto riferito dall’inviato di Rai News – hanno scandito forte la richiesta di “indulto, indulto” e inneggiato a “Draghi, Draghi”. “Questa mattina ho incontrato alcuni detenuti, e sono molto contenti di questa visita del ministro Cartabia e del premier Draghi, non vogliono però che si spengano i riflettori su quanto ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 14 luglio 2021) E’ in corso la visita del premier Marioe della ministra della giustizia Martaneldi Santa Maria, teatro delle violenze contro i reclusi avvenute il 6 aprile 2020, e i detenuti – in base a quanto riferito dall’inviato di Rai News – hanno scandito forte la richiesta di “indulto, indulto” e inneggiato a “”. “Questa mattina ho incontrato alcuni detenuti, e sono molto contenti di questa visita del ministroe del premier, non vogliono però che si spengano i riflettori su quanto ...

Advertising

FerdiGiugliano : Il Presidente del Consiglio Mario Draghi e la ministra della Giustizia Marta Cartabia domani, mercoledì 14 luglio,… - davidefaraone : Un bel segnale Draghi e Cartabia nel carcere di Santa Maria Capua Vetere - Palazzo_Chigi : #Agenda ??? Domani #14luglio il Presidente Draghi e la Ministra della Giustizia Cartabia visiteranno la Casa Circond… - MichelaRoi : RT @ilfoglio_it: ?? Draghi e Cartabia a Santa Maria Capua Vetere. 'Non può esserci giustizia dove c'è abuso', ha detto il premier. Il minist… - rosarioT1970 : RT @ilfoglio_it: 'Non può esserci giustizia dove c’è abuso. E non può esserci rieducazione dove c’è sopruso'. Le parole di Draghi dal carce… -