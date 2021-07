Diego Daddi ha il covid | sua moglie Elga Enardu spaventa i fan | “Ho paura | Diego non sta bene” VIDEO

Leggi su kontrokultura

(Di mercoledì 14 luglio 2021), ex volto di Uomini e Donne, e attualmente marito di, ha contratto il. Suaha dato luogo ad uno sfogo sui social, che ha lasciato tutti senza parole. In molti sono andati in ansia in quanto la protagonista è apparsa piuttosto preoccupata per le condizioni di salute del suo L'articolo proviene da KontroKultura.