Ddl Zan: Senato respinge per 1 voto sospensive, 136 sì,135 no (Di mercoledì 14 luglio 2021) L'Aula del Senato respinge la proposta di sospensiva al ddl Zan contro l'omotransfobia per un solo voto: 136 sì e 135 no. Salvini: "Sospensiva bloccata per un voto, è una legge morta" – "Se Letta e il Pd insistono a non voler ascoltare, dialogare e trovare una soluzione, la legge è morta". Lo ha detto il segertario della Lega Matteo Salvini, commentando il voto con cui il Senato ha respinto, 136 a 135, la questione sospensiva presentata contro il ddl Zan. Renzi: "A scrutinio segreto non passa, serve accordo" – "Sul Ddl Zan il Senato ha respinto per un ...

