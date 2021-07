Ddl Zan, Renzi: a scrutinio segreto non passa, serve accordo (Di mercoledì 14 luglio 2021) "I numeri sono a rischio. Quindi il mio suggerimento è di fare un grande accordo, perché a scrutinio segreto questo disegno di legge non passa". Lo ha detto Matteo Renzi, leader di Iv, parlando del ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 14 luglio 2021) "I numeri sono a rischio. Quindi il mio suggerimento è di fare un grande, perché aquesto disegno di legge non". Lo ha detto Matteo, leader di Iv, parlando del ...

Advertising

trash_italiano : Siamo stati così bene in questi giorni tutti dalla stessa parte. Facciamo uno sforzo e replichiamo il tutto con il Ddl Zan, su. ?????? - borghi_claudio : Al Senato non passa per DODICI voti la pregiudiziale di costituzionalità sul DDL Zan. Se capisco giusto Italia Viv… - matteorenzi : Sono intervenuto in aula sul ddl Zan. Siamo a un passo dal traguardo. Chi dice di no all’accordo per ragioni ideolo… - BreakingItalyNe : RT @Adnkronos: #DdlZan, secondo round in #Senato: lavori al via in vista del voto delle sospensive, poi la discussione. - Z3r0Rules : RT @ValerioMalvezzi: Twitter, hai sospeso sul Ddl Zan un pericoloso estremista adolescente, ma dato che ho il privilegio di conoscere perso… -