Covid: oltre mille casi e attualmente positivi in più in 24h (Di mercoledì 14 luglio 2021) Sono 2.153 i positivi al test individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 1.534, quindi circa mille in meno. Sono invece 23 le vittime in un giorno, ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 14 luglio 2021) Sono 2.153 ial test individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 1.534, quindi circain meno. Sono invece 23 le vittime in un giorno, ...

