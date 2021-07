Covid: Corea Sud, nuovo record casi, 1.615 in 24 ore (Di mercoledì 14 luglio 2021) La Corea del Sud ha registrato 1.615 casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, un nuovo record giornaliero dopo quello di venerdì scorso a quota 1.378: il governo, intanto, ha rafforzato le misure anti ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 14 luglio 2021) Ladel Sud ha registrato 1.615di coronavirus nelle ultime 24 ore, ungiornaliero dopo quello di venerdì scorso a quota 1.378: il governo, intanto, ha rafforzato le misure anti ...

La variante Delta nei Paesi a contagio zero (o quasi) Anche qui è piuttosto diffusa la sfiducia nei vaccini, e altrettanto si può dire della Corea del Sud, a lungo Paese modello per i test anti - covid, che oggi vanta però appena il 10,4% di vaccinati. ...

Vietata la musica troppo veloce in palestra, la curiosa restrizione anti-Covid Succede in Corea del Sud, dove è stato stabilito un limite di frequenza a 120 battiti al minuto per tutte le musiche che accompagnano balli, allenamenti e attività fisiche di gruppo ...

