Chi è Chiara Mosca, la nuova commissaria Consob scelta da Draghi (Di mercoledì 14 luglio 2021) Autonomia, poco clamore e soprattutto rapidità nelle scelte: la nomina di Chiara Mosca come prossimo commissario della Consob conferma il metodo che Mario Draghi ha già messo in campo nelle nomine decise finora. Chiara Mosca ha un profilo tecnico. Classe ’72, unisce competenze economiche e giuridiche. Dopo la laurea nel 1997 in economia alla Bocconi, si trasferisce in Inghilterra per un master alla London School of Economics. Nel 2003 consegue il dottorato in diritto commerciale presso l’Università Cattolica di Milano con una tesi sulle opa, le offerte pubbliche di acquisto, sua ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 14 luglio 2021) Autonomia, poco clamore e soprattutto rapidità nelle scelte: la nomina dicome prossimo commissario dellaconferma il metodo che Marioha già messo in campo nelle nomine decise finora.ha un profilo tecnico. Classe ’72, unisce competenze economiche e giuridiche. Dopo la laurea nel 1997 in economia alla Bocconi, si trasferisce in Inghilterra per un master alla London School of Economics. Nel 2003 consegue il dottorato in diritto commerciale presso l’Università Cattolica di Milano con una tesi sulle opa, le offerte pubbliche di acquisto, sua ...

