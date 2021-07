Brindisi | artigiano muore punto da un insetto

(Di mercoledì 14 luglio 2021)- Un falegname di Oria, Maurizio Zingarofalo di 58 anni, è morto alle due della scorsa notte presumibilmente a causa di uno shock anafilattico dopo la puntura di un. Le cause del ...

La Gazzetta del Mezzogiorno

Le cause del decesso, avvenuto all'ospedale Perrino di, sono ancora da chiarire. Sembra che l', che con la sua famiglia vive in una villetta nelle campagne di Oria, ieri mattina sia ...Genova " 'Allora chi ci va sulla panchina della Samp? Tu o io?'. Risate,, leggerezza. C'era l'imbarazzo della scelta a quel tavolo di Ibiza: Roberto D'Aversa, ..."l'allenatore" nell'...Per quanto riguarda gli alloggi a disposizione degli studenti, attualmente il Comune di Brindisi sta valutando la riconversione di alcuni edifici ubicati nel centro storico: l’ex caserma Ederle, ...È stato il Comune di Brindisi presso Palazzo Granafei Nervegna ad ospitare il terzo appuntamento itinerante del progetto "Puglia Regione Universitaria. Studiare e vivere in città accoglienti e sosteni ...