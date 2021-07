Beach Volley Italia: programma, orari e tv di tutte le partite a Tokyo 2020 (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il calendario di tutti gli incontri di Beach Volley Italia alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Quando giocherà il team di Beach Volley Italia? Saranno tre le coppie azzurre che parteciperanno alle partite di Beach Volley alle prossime Olimpiadi di Tokyo 2020. Adrian Carambula ed Enrico Rossi e Paolo Nicolai e Daniele Lupo al maschile, Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth al femminile. Vedremo le tre squadre Italiane sulla sabbia dello Shiokaze Park di ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il calendario di tutti gli incontri dialle Olimpiadi di. Quando giocherà il team di? Saranno tre le coppie azzurre che parteciperanno alledialle prossime Olimpiadi di. Adrian Carambula ed Enrico Rossi e Paolo Nicolai e Daniele Lupo al maschile, Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth al femminile. Vedremo le tre squadrene sulla sabbia dello Shiokaze Park di ...

