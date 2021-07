Atp Newport 2021: programma, orari e ordine di gioco mercoledì 14 luglio (Di mercoledì 14 luglio 2021) Ecco il programma e l’ordine di gioco di mercoledì 14 luglio dell’Atp di Newport 2021. Giornata di ottavi di finale a Rhode Island per l’ultimo torneo stagionale su erba. Entrano in gioco le prime quattro teste di serie dopo il bye all’esordio: il favorito del seeding è il kazako Bublik, atteso dal veterano Ivo Karlovic, in campo come secondo match sul campo principale dopo il confronto tra l’austriaco Ofner e l’ex finalista di Wimbledon Anderson. Esordio anche per Nishioka opposto a Jack Sock, tornato al successo sul circuito maggiore dopo il Roland ... Leggi su sportface (Di mercoledì 14 luglio 2021) Ecco ile l’didi14dell’Atp di. Giornata di ottavi di finale a Rhode Island per l’ultimo torneo stagionale su erba. Entrano inle prime quattro teste di serie dopo il bye all’esordio: il favorito del seeding è il kazako Bublik, atteso dal veterano Ivo Karlovic, in campo come secondo match sul campo principale dopo il confronto tra l’austriaco Ofner e l’ex finalista di Wimbledon Anderson. Esordio anche per Nishioka opposto a Jack Sock, tornato al successo sul circuito maggiore dopo il Roland ...

Advertising

livetennisit : ATP Amburgo, Bastad e Newport: LIVE i risultati con il dettaglio del Secondo Turno. Oggi in campo Marco Cecchinato… - sportface2016 : Il programma di Newport di mercoledì 14 luglio, esordio per Bublik - giornaleradiofm : Approfondimenti: Tennis: Newport, Lorenzi subito eliminato: (ANSA) - ROMA, 14 LUG - Finisce subito l'avventura di P… - zazoomblog : ATP Newport 2021: Paolo Lorenzi sconfitto in poco più di un’ora da Maxime Cressy - #Newport #2021: #Paolo #Lorenzi - OA_Sport : ATP Newport 2021: Paolo Lorenzi non può nulla al primo turno -