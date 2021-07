Atalanta | Miranchuck | «Voglio giocare di più Io pioniere ad Euro 2020» – VIDEO

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Alekseyparla dal ritiro dell’: ecco le parole del centrocampista russo sulla nuova stagione –Alekseyparla dal ritiro dell’ai canali ufficiali del club.– «Penso che la cosa più bella che possa succedere sia il ritorno dei nostri tifosi, che sono il nostro dodicesimo uomo. Quando giocheremo potrà vedersi la differenza. Nuova stagione? Non penso cambi tanto per quel che riguarda la preparazione. Io vorrei avere più minuti ed essere d’aiuto per la squadra».PEO – «E’ stata la mia prima competizione ...

Questa per Miranchuk è stata la prima stagione nell'Atalanta e nel calcio italiano, che possiamo ... Golovin in posizione di trequartista centrale e l'atalantino come ala sinistra, infine ...