Variante Delta | Abrignani | ' Tra 4 - 5 giorni picchi di casi nelle città dei festeggiamenti'

(Di martedì 13 luglio 2021) Gli effetti degli assembramenti senza mascherinapiazze italiane in festa per l' saranno visibili tra ' 4 - 5' quando si registrerà un aumento deididei. ...

AlbertoBagnai : Dai… È estate, c’è la variante delta, fa caldo, è un giorno lavorativo, ma… con #RebalancingEurope abbiamo riempito… - fattoquotidiano : A Londra è saltata ogni regola: tifosi ubriachi e senza le mascherine [di @lVendemiale] - RaiNews : Contagi da covid di nuovo in salita anche nel nostro Paese, spinti dalla diffusione della cosiddetta variante Delta… - arwen0506 : RT @VoxNewsInfo2: : SBARCANO POSITIVI E FUGGONO DOPO SFONDAMENTO RECINZIONE: HANNO VARIANTE DELTA - sonoscettico : @barbarab1974 Perché sente sempre il bisogno di raccontare balle? Il ciclo completo di vaccinazione è efficace anch… -

Ultime Notizie dalla rete : Variante Delta

Nelle ultime settimane tocchiamo con mano elementi di significativa ripresa del contagio dovuto alla. Siamo però in una fase diversa perche abbiamo l'arma dei vaccini, la piu ...Locatelli: "Controcompletare rapidi cicli vaccino" "In Italia e in Europa ci sono elementi significativi di ripresa dei contagi per la" del coronavirus Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza , nel suo intervento al 'Women20 Summit' a Roma ribadendo: "Siamo ancora dentro alla pandemia, guai ad abbassare ...ROMA, 13 LUG - "Siamo ancora dentro una epidemia terribile che ci vede ancora combattere con armi nuove e piu efficaci ma siamo ancora dentro questa epidemia e guai ad abbassare la, guardia. Nelle ult ...Sono solo 53 gli Over 60 che si sono presentati ieri nel primo giorno della campagna d’immunizzazione di Regione Lombardia finalizzata a vaccinare contro il Covid questa fascia di popolazione, conside ...