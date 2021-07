Ufficiale: Carlos Bacca è un nuovo giocatore del Granada (Di martedì 13 luglio 2021) Carlos Bacca aveva lasciato anzitempo il Villarreal nei giorni scorsi, ora ha trovato un nuovo club: si tratta del Granada. Ecco l’annuncio Ufficiale: COMUNICADO @Carlos7Bacca, primer refuerzo del #Granada 21-22 #BienvenidoBacca https://t.co/N8zDNrNW3X — Granada CF (@GranadaCdeF) July 13, 2021 Foto: sito Granada L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 13 luglio 2021)aveva lasciato anzitempo il Villarreal nei giorni scorsi, ora ha trovato unclub: si tratta del. Ecco l’annuncio: COMUNICADO @, primer refuerzo del #21-22 #Bienvenidohttps://t.co/N8zDNrNW3X —CF (@CdeF) July 13, 2021 Foto: sitoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

