Tra i film di Cannes spuntano sorprese ma anche qualche delusione (Di martedì 13 luglio 2021) Con Tre piani Nanni Moretti impressiona fin dalla prima inquadratura. Tuttavia il film sembra non pienamente riuscito. Le rivelazioni arrivano dal giapponese Ryusuke Hamaguchi, da Paul Verhoeven e dal finlandese Juho Kuosmanen. Leggi Leggi su internazionale (Di martedì 13 luglio 2021) Con Tre piani Nanni Moretti impressiona fin dalla prima inquadratura. Tuttavia ilsembra non pienamente riuscito. Le rivelazioni arrivano dal giapponese Ryusuke Hamaguchi, da Paul Verhoeven e dal finlandese Juho Kuosmanen. Leggi

Advertising

tidicosoloche : Comunque ancora non capisco perché nei film Marvel molti non accettano un po’ di love story; ho letto un sacco di t… - EXITmedia : Vincitore di due #Goya2020 (Miglior Sceneggiatura e colonna sonora di #SilviaPérezCruz) il film di #Zambrano conser… - BiblioVenaria : RT @bottegadihamlin: Leggere #GliSpostati oggi vuol dire fare un viaggio in un mondo di rimandi tra letteratura e cinema, e riproduce alcun… - b4rbi3012 : posso non essere giudicata perché quando mi sento a disagio, anche mentre sono tra la folla, per calmarmi mi metto… - matteo_saverio : @1411nico Primo tempo col Belgio segna un golazo.. forse tra primo e secondo tempo. Il bello di sto film è che ti l… -