Tokyo 2020 | equitazione | programma | orari e calendario di tutte le gare olimpiche

Leggi su sportface

(Di martedì 13 luglio 2021) Manca poco all’evento dell’anno: i Giochi Olimpici disono alle porte e gli azzurri degli sport equestri si stanno preparando intensamente per affrontare questa avventura. Sono sei gli atleti che la Federazione Italiana Sport Equestri ha convocato per partecipare alle Olimpiadi, che competeranno ine tre le discipline in: Salto Ostacoli, Concorso Completo e Dressage. Giornate intense per amazzoni e cavalieri: dal 23 luglio fino all’8 agosto presso l’Equestrian Park disi va in scena. Dopo la cerimonia di apertura del 23 luglio, si parte con l’incantevole Dressage, disciplina in cui vedremo in ...