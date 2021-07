TFA sostegno VI ciclo | chi può accedere alle selezioni sia per secondaria primo grado che secondo grado

Advertising

ProDocente : TFA sostegno VI ciclo. Preparati alle prove con il supporto di Eurosofia - ProDocente : Preselezione TFA Sostegno: iniziano le simulazioni gratuite Edises dal 13 luglio. Ecco come partecipare - orizzontescuola : TFA sostegno, Decreto pubblicato: corso di preparazione con simulazione prova preselettiva e sconto libri EDISES. A… - orizzontescuola : TFA sostegno VI ciclo. Preparati alle prove con il supporto di Eurosofia - infoitinterno : TFA Sostegno, buone notizie per l'organico in deroga 2021/22: ultime notizie 12/7 | ScuolaInforma -

Ultime Notizie dalla rete : TFA sostegno

Orizzonte Scuola

I nostri percorsi utili al superamento delle prove di accesso alVI ciclo sono così strutturati:...della durata di 1 ora ciascuna " Cassetta degli attrezzi per i futuri insegnanti di" (in ...Per agevolare la preparazione alla prova preselettiva delDidattico, EdiSES ha organizzato un ciclo di simulazioni collettive dal 13 luglio al 14 settembre. Le esercitazioni si svolgono ogni martedì in base al calendario disponibile in questo ...Il Decreto Legge Sostegni Bis costretto a tornare in commissione Bilancio, una nota della Ragioneria impone alcune correzioni.Fonti sindacali stimano che tra gli 80mila posti in deroga siano stati nominati circa 20-25mila docenti privi dei requisiti richiesti per il sostegno. Il 70% degli 11.400 posti di sostegno previsti da ...