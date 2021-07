Tariffazione a 28 giorni: abolita multa ai danni delle compagnie telefoniche (Di martedì 13 luglio 2021) La sentenza dell’AGCM che prevedeva la condanna al pagamento di multe per oltre 200 milioni di dollari da parte dei maggiori gestori telefonici (TIM, Fastweb, Vodafone e WindTre) nell’ambito della Tariffazione a 28 giorni risale ormai a più di un anno fa. Ebbene, il TAR del Lazio pare aver cancellato il provvedimento dell’AGCM, che riteneva le compagnie fossero segretamente d’accordo, a discapito del principio della concorrenza, nell’applicare aumenti più o meno simili subito dopo il ritorno alla fatturazione mensile. Il TAR del Lazio, al contrario, sarebbe giunto ad una conclusione diverse: il Tribunale Amministrativo Regionale ha ... Leggi su optimagazine (Di martedì 13 luglio 2021) La sentenza dell’AGCM che prevedeva la condanna al pagamento di multe per oltre 200 milioni di dollari da parte dei maggiori gestori telefonici (TIM, Fastweb, Vodafone e WindTre) nell’ambito dellaa 28risale ormai a più di un anno fa. Ebbene, il TAR del Lazio pare aver cancellato il provvedimento dell’AGCM, che riteneva lefossero segretamente d’accordo, a discapito del principio della concorrenza, nell’applicare aumenti più o meno simili subito dopo il ritorno alla fatturazione mensile. Il TAR del Lazio, al contrario, sarebbe giunto ad una conclusione diverse: il Tribunale Amministrativo Regionale ha ...

