Sparco E - Kart league: Giovinazzi "ruba" la scena ai piloti IndyCar (Di martedì 13 luglio 2021) Sparco e McLaren continuano a festeggiare i 25 anni di collaborazione , un accordo nato nel 1996 con Ron Dennis e portato avanti nell'ottica del miglioramento qualitativo del prodotto e dell'... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di martedì 13 luglio 2021)e McLaren continuano a festeggiare i 25 anni di collaborazione , un accordo nato nel 1996 con Ron Dennis e portato avanti nell'ottica del miglioramento qualitativo del prodotto e dell'...

Advertising

CCokina12 : RT @Anto_updates: Antonio at Sparco E Kart League #AG99 - MegsLou99 : RT @Anto_updates: Antonio at Sparco E Kart League #AG99 - Anto_updates : Antonio at Sparco E Kart League #AG99 -