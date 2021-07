Sondaggio La7: FdI sfiora il 21 per cento e si conferma primo partito. M5s in caduta libera (Di martedì 13 luglio 2021) Fratelli d’Italia in testa in caso di elezioni. Il Sondaggio di Swg per il tg di La7 mostra un Paese che alle urne sceglierebbe il partito di Giorgia Meloni, che porterebbe a casa il 20,8% dei voti, seguito dalla Lega Nord con 20,2%.Continua quindi il duello tra Fratelli d’Italia e Lega come partito più votato. Tutte insieme le formazioni del centrodestra sono praticamente maggioranza assoluta. LEGGI ANCHE Sondaggi, il sorpasso di FdI sulla Lega irrompe nella Supermedia: definitivo da qui a un mese 18enni al voto, il Sondaggio umilia sinistre e 5S: voterebbero compatti il centrodestra. FdI partito ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 13 luglio 2021) Fratelli d’Italia in testa in caso di elezioni. Ildi Swg per il tg di La7 mostra un Paese che alle urne sceglierebbe ildi Giorgia Meloni, che porterebbe a casa il 20,8% dei voti, seguito dalla Lega Nord con 20,2%.Continua quindi il duello tra Fratelli d’Italia e Lega comepiù votato. Tutte insieme le formazioni del centrodestra sono praticamente maggioranza assoluta. LEGGI ANCHE Sondaggi, il sorpasso di FdI sulla Lega irrompe nella Supermedia: definitivo da qui a un mese 18enni al voto, ilumilia sinistre e 5S: voterebbero compatti il centrodestra. FdI...

