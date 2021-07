Salerno, controlli al porto: arrestati due cittadini tunisini (Di martedì 13 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiLa Polizia di Frontiera di Salerno ha arrestato due cittadini tunisini durante i controlli di frontiera e sicurezza all’interno di questo porto commerciale, tesi a contrastare il fenomeno del terrorismo internazionale e l’ingresso illegale sul Territorio Nazionale. In particolare, due giorni fa, durante le operazioni di sbarco della Motonave denominata “Catania” in arrivo da Tunisi/Palermo, i poliziotti hanno notato un giovane tunisino che, con un atteggiamento chiaramente nervoso, cercava evitare i controlli, confondendosi con i passeggeri provenienti da Palermo ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 13 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiLa Polizia di Frontiera diha arrestato duedurante idi frontiera e sicurezza all’interno di questocommerciale, tesi a contrastare il fenomeno del terrorismo internazionale e l’ingresso illegale sul Territorio Nazionale. In particolare, due giorni fa, durante le operazioni di sbarco della Motonave denominata “Catania” in arrivo da Tunisi/Palermo, i poliziotti hanno notato un giovane tunisino che, con un atteggiamento chiaramente nervoso, cercava evitare i, confondendosi con i passeggeri provenienti da Palermo ...

