Roberta Di Padua drastica dopo UeD: “Non sto bene, mi fermo” (Di martedì 13 luglio 2021) Roberta Di Padua è diventata famosa grazie a Uomini e Donne dove però, di fatto, non ha avuto molta fortuna in amore. L’ultima storia nata in quello studio è stata chiusa poco tempo fa: con Riccardo Guarnieri è finita e pure male. Ma la dama, come accaduto a molte altre sue colleghe del parterre – Ida Platano in primis – in questi anni si è anche costruita un nuovo lavoro grazie alla popolarità raggiunta nel dating show di Maria De Filippi. Quello da influencer. Su Instagram Roberta Di Padua vanta oltre 300mila follower a cui racconta la sua vita privata ma anche e soprattutto i prodotti che sponsorizza. Tante, ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 13 luglio 2021)Diè diventata famosa grazie a Uomini e Donne dove però, di fatto, non ha avuto molta fortuna in amore. L’ultima storia nata in quello studio è stata chiusa poco tempo fa: con Riccardo Guarnieri è finita e pure male. Ma la dama, come accaduto a molte altre sue colleghe del parterre – Ida Platano in primis – in questi anni si è anche costruita un nuovo lavoro grazie alla popolarità raggiunta nel dating show di Maria De Filippi. Quello da influencer. Su InstagramDivanta oltre 300mila follower a cui racconta la sua vita privata ma anche e soprattutto i prodotti che sponsorizza. Tante, ...

