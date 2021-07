Riforma Draghi-Cartabia: cosa vi aspettavate da chi si è inventato il Purgatorio? (Di martedì 13 luglio 2021) di Carmelo Sant’Angelo Ma che cosa ci aspettavamo dal popolo che ha inventato il Purgatorio? Che cosa poteva partorire il genio italico? Lo stesso che è riuscito a mettere in piedi l’astuta macchina delle indulgenze, ricavandola da sibilline affermazioni di san Paolo nella prima lettera ai Corinzi o da capziose interpretazioni effettuate da sant’Agostino, san Gregorio Magno e san Benedetto su un passo del vangelo di Matteo (12, 31-32)? Nel regno dei morti si era giudicati, con verdetto binario, solo da Dio. Con il Purgatorio si crea, invece, una sorta di tribunale in composizione collegiale, in cui ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 luglio 2021) di Carmelo Sant’Angelo Ma checi aspettavamo dal popolo che hail? Chepoteva partorire il genio italico? Lo stesso che è riuscito a mettere in piedi l’astuta macchina delle indulgenze, ricavandola da sibilline affermazioni di san Paolo nella prima lettera ai Corinzi o da capziose interpretazioni effettuate da sant’Agostino, san Gregorio Magno e san Benedetto su un passo del vangelo di Matteo (12, 31-32)? Nel regno dei morti si era giudicati, con verdetto binario, solo da Dio. Con ilsi crea, invece, una sorta di tribunale in composizione collegiale, in cui ...

fattoquotidiano : IIl governo guidato dall’ex presidente della Bce, Mario Draghi, propone una riforma della Giustizia che non ha null… - fattoquotidiano : RIFORMA DELLA GIUSTIZIA 'È in corso una truffa politica e mediatica'. L'intervento di @petergomezblog [VIDEO]… - fattoquotidiano : Riforma della (in) giustizia di Cartabia: l'M5S si impunta, Draghi e Guardasigilli aprono sulla corruzione - lucaccini_carla : L’effetto Draghi sulla coppa, ma non sui rincari di luce, gas, benzina (beni primari), sulla valanga di licenziamen… - Roky99760738 : RT @jacopo_iacoboni: Mario Draghi ha chiesto al Consiglio dei ministri se tutti sostenevano convintamente il testo della riforma Cartabia,… -