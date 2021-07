Renzi e Lucio Presta indagati per finanziamento illecito (Di martedì 13 luglio 2021) Ancora problemi giudiziari per Matteo Renzi. L'ex premier e leader di Italia Viva, insieme al manager dei vip Lucio Presta, sono indagati per finanziamento illecito e false fatturazioni. Lo... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 13 luglio 2021) Ancora problemi giudiziari per Matteo. L'ex premier e leader di Italia Viva, insieme al manager dei vip, sonopere false fatturazioni. Lo...

Advertising

Corriere : Finanziamento illecito: indagati Matteo Renzi e Lucio Presta per il documentario Firenz... - rtl1025 : ??L'ex premier Matteo #Renzi è indagato per finanziamento illecito e false fatturazioni insieme al manager dei vip L… - StefanoFeltri : +++ ESCLUSIVO @matteorenzi e il manager dei vip Lucio Presta indagati per finanziamento illecito ++++… - Herbert403 : Matteo Renzi e il manager dei vip Lucio Presta indagati a Roma per finanziamento illecito - Italia_Notizie : Matteo Renzi e Lucio Presta indagati: finanziamento illecito per il documentario «Firenze secondo me» -

Ultime Notizie dalla rete : Renzi Lucio Finanziamento illecito, indagati Renzi e Lucio Presta L'ex premier Matteo Renzi è indagato per finanziamento illecito e false fatturazioni insieme al manager dei vip Lucio Presta . Lo rende noto un'anticipazione del quotidiano 'Domani', secondo cui "la procura di Roma ha ...

Matteo Renzi e Lucio Presta indagati per finanziamento illecito L'ex premier Matteo Renzi è indagato per finanziamento illecito e false fatturazioni insieme al manager dei vip Lucio Presta. Lo rende noto un'anticipazione del quotidiano 'Domani' , secondo cui 'la procura di Roma ha ...

Finanziamento illecito, indagati Matteo Renzi e Lucio Presta la Repubblica Renzi e Lucio Presta indagati per finanziamento illecito Ancora problemi giudiziari per Matteo Renzi. L'ex premier e leader di Italia Viva, insieme al manager dei vip Lucio Presta, per finanziamento illecito e false fatturazioni. Lo rende ...

Matteo Renzi e Lucio Presta indagati a Roma: «Finanziamento illecito e false fatturazioni» L'ex presidente del Consiglio, Matteo Renzi, e il manager dei vip Lucio Presta sono indagati per false fatturazioni e finanziamento illecito: al centro dell'indagine, ...

L'ex premier Matteoè indagato per finanziamento illecito e false fatturazioni insieme al manager dei vipPresta . Lo rende noto un'anticipazione del quotidiano 'Domani', secondo cui "la procura di Roma ha ...L'ex premier Matteoè indagato per finanziamento illecito e false fatturazioni insieme al manager dei vipPresta. Lo rende noto un'anticipazione del quotidiano 'Domani' , secondo cui 'la procura di Roma ha ...Ancora problemi giudiziari per Matteo Renzi. L'ex premier e leader di Italia Viva, insieme al manager dei vip Lucio Presta, per finanziamento illecito e false fatturazioni. Lo rende ...L'ex presidente del Consiglio, Matteo Renzi, e il manager dei vip Lucio Presta sono indagati per false fatturazioni e finanziamento illecito: al centro dell'indagine, ...