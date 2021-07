Pensioni anticipate 2022, il dossier Inps: uscita dai 63, 64 anni oppure con quota 41, ma pesano i costi (Di martedì 13 luglio 2021) Sulle Pensioni anticipate si rianima il dibattito con le ultime proiezioni mostrate dal presidente dell’Inps Pasquale Tridico. L’economista presenta un nuovo rapporto all’interno del quale ha indicato quali sono le ipotesi di riforma sul tavolo per poter garantire flessibilità al sistema nel 2022. Ma all’interno dei propri rilievi ha anche specificato i costi che risulterà indispensabile affrontare per garantire che i nuovi interventi possano andare a buon fine. In linea generale, la relazione dell’ente previdenziale indica che la spesa Pensionistica è destinata a crescere nel decennio ... Leggi su notizieora (Di martedì 13 luglio 2021) Sullesi rianima il dibattito con le ultime proiezioni mostrate dal presidente dell’Pasquale Tridico. L’economista presenta un nuovo rapporto all’interno del quale ha indicato quali sono le ipotesi di riforma sul tavolo per poter garantire flessibilità al sistema nel. Ma all’interno dei propri rilievi ha anche specificato iche risulterà indispensabile affrontare per garantire che i nuovi interventi possano andare a buon fine. In linea generale, la relazione dell’ente previdenziale indica che la spesastica è destinata a crescere nel decennio ...

Advertising

Wleimmersioni : RT @Fata_Turch: L'importo medio delle #pensionidivecchiaia (gente che ha lavorato e versato min 20 anni di #contributi), non raggiunge i 90… - AndreaBonturi : RT @Fata_Turch: L'importo medio delle #pensionidivecchiaia (gente che ha lavorato e versato min 20 anni di #contributi), non raggiunge i 90… - frustametafora : RT @Fata_Turch: L'importo medio delle #pensionidivecchiaia (gente che ha lavorato e versato min 20 anni di #contributi), non raggiunge i 90… - pvsassone : RT @Fata_Turch: L'importo medio delle #pensionidivecchiaia (gente che ha lavorato e versato min 20 anni di #contributi), non raggiunge i 90… - GiulianaDaniel2 : RT @Fata_Turch: L'importo medio delle #pensionidivecchiaia (gente che ha lavorato e versato min 20 anni di #contributi), non raggiunge i 90… -