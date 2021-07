Patrick Zaki, ancora una proroga. Slitta a domani l’annuncio sull’esito dell’udienza (Di martedì 13 luglio 2021) Slitta a domani l’annuncio dell’esito dell’udienza svoltasi ieri sul possibile ed eventuale ulteriore prolungamento di 45 giorni della custodia cautelare di Patrick Zaki, lo studente egiziano dell’Università Alma Mater di Bologna arrestato con l’accusa di propaganda sovversiva su internet e detenuto al Cairo dal febbraio 2020. A renderlo noto è stata Lobna Darwish, rappresentante dell’Ong Eipr (Egyptian Initiative for Personal rights) per cui Zaki lavorava come ricercatore. In giornata la legale del ricercatore 30enne, Hoda Nasrallah, si è recata in procura per ottenere ... Leggi su open.online (Di martedì 13 luglio 2021)dell’esitosvoltasi ieri sul possibile ed eventuale ulteriore prolungamento di 45 giorni della custodia cautelare di, lo studente egiziano dell’Università Alma Mater di Bologna arrestato con l’accusa di propaganda sovversiva su internet e detenuto al Cairo dal febbraio 2020. A renderlo noto è stata Lobna Darwish, rappresentante dell’Ong Eipr (Egyptian Initiative for Personal rights) per cuilavorava come ricercatore. In giornata la legale del ricercatore 30enne, Hoda Nasrallah, si è recata in procura per ottenere ...

