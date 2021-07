Nelle oasi del Wwf arrivano sentinelle tech per proteggere flora e fauna (Di martedì 13 luglio 2021) Tecnologia al servizio dell’ambiente. Huawei e Wwf fanno squadra per salvaguardare la biodiversità delle oasi di Orbetello e Burano in Toscana e di Astroni in Campania. L’iniziativa, che avrà la durata di circa un anno, consisterà in un monitoraggio continuo e nella registrazione dei suoni all’interno di questi tre habitat, di primaria importanza per le quasi 300 specie di uccelli che ospitano. Per questo scopo sono stati realizzati dei dispositivi mai utilizzati prima, che permetteranno di individuare in tempo reale segnali di eventuali attività illecite dell’uomo, in modo da prevenirli e bloccarli. Marco Galaverni, direttore programma e oasi di Wwf ... Leggi su wired (Di martedì 13 luglio 2021) Tecnologia al servizio dell’ambiente. Huawei e Wwf fanno squadra per salvaguardare la biodiversità delledi Orbetello e Burano in Toscana e di Astroni in Campania. L’iniziativa, che avrà la durata di circa un anno, consisterà in un monitoraggio continuo e nella registrazione dei suoni all’interno di questi tre habitat, di primaria importanza per le quasi 300 specie di uccelli che ospitano. Per questo scopo sono stati realizzati dei dispositivi mai utilizzati prima, che permetteranno di individuare in tempo reale segnali di eventuali attività illecite dell’uomo, in modo da prevenirli e bloccarli. Marco Galaverni, direttore programma edi Wwf ...

Advertising

nikotinaebasta : @gibimosca Nelle casette di fronte sopra l'Oasi ho villeggiato - beachfossilae : RT @ArpaMarche: Lo sapevi che...? Nelle #Marche esiste un punto di #balneazione in acque #fluviali, la Bathing Water (BW) del Castellano ne… - zangaridelbalzo : RT @ArpaMarche: Lo sapevi che...? Nelle #Marche esiste un punto di #balneazione in acque #fluviali, la Bathing Water (BW) del Castellano ne… - gcmarchetti : RT @ArpaMarche: Lo sapevi che...? Nelle #Marche esiste un punto di #balneazione in acque #fluviali, la Bathing Water (BW) del Castellano ne… - sonoioapri : Argomento del giorno: il bird watching nelle oasi faunistiche urbane. -

Ultime Notizie dalla rete : Nelle oasi Luna Marí, la seconda figlia di Belén Rodriguez: "Una felicità incredibile" ... un'oasi di lusso affacciata sull'Adriatico in provincia di Rovigo. Da qui, probabilmente, la ... Nei mesi scorsi, mostrandola nelle sue Storie Instagram, aveva scritto: " Per me questo posto è il ...

Olimpiadi Metropolitane, chiusura al Parco dei Renai Ad ospitarla l'oasi verde del Parco dei Renai dove alle 18.30 prenderanno il via le celebrazioni. A ... Sono i campioni che abbiamo visto sfilare orgogliosamente con la maglia azzurra, nelle vie del ...

Este: Posizionamento tabelloni nell’area “Oasi Restara” Padova News Giardini privati: ecco i cinque più belli d'Italia, tutti da visitare Dopo la top five dei giardini pubblici italiani, ecco che Il network “Il Parco più Bello” rivela i primi cinque classificati del settore giardini privati. Essi compongono un percorso da Nord a Sud del ...

Olimpiadi Metropolitane, chiusura al Parco dei Renai Si terrà mercoledì 14 luglio a Signa la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Metropolitane 2021. Ad ospitarla l'oasi verde del Parco dei Renai dove alle 18.30 prenderanno il via le celebrazioni. A da ...

... un'di lusso affacciata sull'Adriatico in provincia di Rovigo. Da qui, probabilmente, la ... Nei mesi scorsi, mostrandolasue Storie Instagram, aveva scritto: " Per me questo posto è il ...Ad ospitarla l'verde del Parco dei Renai dove alle 18.30 prenderanno il via le celebrazioni. A ... Sono i campioni che abbiamo visto sfilare orgogliosamente con la maglia azzurra,vie del ...Dopo la top five dei giardini pubblici italiani, ecco che Il network “Il Parco più Bello” rivela i primi cinque classificati del settore giardini privati. Essi compongono un percorso da Nord a Sud del ...Si terrà mercoledì 14 luglio a Signa la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Metropolitane 2021. Ad ospitarla l'oasi verde del Parco dei Renai dove alle 18.30 prenderanno il via le celebrazioni. A da ...