Napoli | raduno e primo allenamento agli ordini di Spalletti

(Di martedì 13 luglio 2021)- Ilsi è radunato all' SSCKonami Training Center per iniziare la preparazione alla prossima stagione. Il programma prevedeva test medici e tamponi per poi trasferirsi in ...

- Ilsi è radunato all' SSCKonami Training Center per iniziare la preparazione alla prossima stagione. Il programma prevedeva test medici e tamponi per poi trasferirsi in palestra per altre ...Se Koulibaly è valutato 60 - 65 milioni, un campione d'Europa a 26 anni sia giusto valga ne valga 40' PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SULCLICCA QUIal Konami Training Center: test ...I partenopei hanno iniziato la preparazione per la prossima annata e giovedì 15 luglio si parte per il ritiro di Dimaro ...