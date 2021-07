Mozzate | soldi spariti dalla società pubblica | sequestri per 600mila euro

(Di martedì 13 luglio 2021)(Como), 13 luglio 2021 - Un sequestro preventivo per un ammontare di, è stato eseguito nei confronti degli amministratori di unadi servizi alla persona - asili nido, ...

... è stato eseguito nei confronti degli amministratori di una società di servizi alla persona - asili nido, mense scolastiche e biblioteca - con sede a, che risultavano già indagati. Un'...... partecipata dai comuni die Limido Comasco , attiva nell'ambito dei servizi alla persona ... la persona in questione avrebbe quindi sottratto circa 600mila euro alle casse sociali -...Mozzate (Como), 13 luglio 2021 - Un sequestro preventivo per un ammontare di 600mila euro, è stato eseguito nei confronti degli amministratori di una società di servizi alla persona - asili nido, mens ...La guardia di finanza di Olgiate Comasco nei giorni scorsi ha sequestrato beni e disponibilità finanziarie per un valore di oltre 550mila euro ...