Minacciato dall'odio degli omofobi un editore di libri per l'infanzia costretto a lasciare l'Ungheria (Di martedì 13 luglio 2021) Poi non dite che l'omofobia non sia un problema e che non è un problema il respingere l'odio sovranista verso i più deboli. L'editore ungherese di un libro per bambini sulla tolleranza verso le ... Leggi su globalist (Di martedì 13 luglio 2021) Poi non dite che l'a non sia un problema e che non è un problema il respingere l'sovranista verso i più deboli. L'ungherese di un libro per bambini sulla tolleranza verso le ...

Advertising

globalistIT : - LPincia : RT @ideadestra_: La grande lezione di democrazia del prof Simonetti, perseguitato dall'#Anpi e minacciato fisicamente per aver... https://t… - ideadestra_ : La grande lezione di democrazia del prof Simonetti, perseguitato dall'#Anpi e minacciato fisicamente per aver... - GlobalC17952963 : Mercoledì 14 luglio, alle ore 9.00, si terrà su #GlobalCommunityeExpo, ( - Sinclai91549135 : Ma è sto tipo minacciato dall'Isis? No dai non mi basterebbero mascelle per sbellicarmi di risate.... -