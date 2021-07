Maurizio Costanzo Contro Piersilvio Berlusconi! Il retroscena Che Non Ti Aspetti! (Di martedì 13 luglio 2021) Maurizio Costanzo polemico con Piersilvio Berlusconi! Il noto conduttore televisivo non è stato menzionato nei programmi Mediaset ed è molto arrabbiato! Scoppia la polemica! Ecco tutti i dettagli! Cala il gelo tra Mediaset e Maurizio Costanzo! Il marito di Maria De Filippi non è stato menzionato nella presentazione dei nuovi palinsesti Mediaset per la stagione televisiva 2021-2022 e c’è rimasto molto male. Qualche giorno fa sono stati annunciati i nuovi palinsesti televisivi Mediaset con conferme, novità e abbandoni. La nuova sede legale del gruppo societario è stata spostata ad Amsterdam. ... Leggi su gossipnews.tv (Di martedì 13 luglio 2021)polemico conIl noto conduttore televisivo non è stato menzionato nei programmi Mediaset ed è molto arrabbiato! Scoppia la polemica! Ecco tutti i dettagli! Cala il gelo tra Mediaset e! Il marito di Maria De Filippi non è stato menzionato nella presentazione dei nuovi palinsesti Mediaset per la stagione televisiva 2021-2022 e c’è rimasto molto male. Qualche giorno fa sono stati annunciati i nuovi palinsesti televisivi Mediaset con conferme, novità e abbandoni. La nuova sede legale del gruppo societario è stata spostata ad Amsterdam. ...

