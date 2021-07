Mario Draghi, sorpresa inaspettata da Matteo Berrettini. Alla cerimonia di premiazione lo sorprende così (Di martedì 13 luglio 2021) Matteo Berrettini è uscito sconfitto dAlla finale di Wimbledon contro Novak Djokovic, “ma ha portato il nome dell’Italia in alto. Nessuno come lui, nessun italiano era riuscito nell’impresa di conquistare la finale del torneo. L’unico italiano che aveva giocato una semifinale nel tempio del tennis era stato Nicola Pietrangeli nel 1960. Il fuoriclasse serbo ha battuto l’azzurro in 4 set, ma Matteo Berrettini è comunque entrato nella storia del tennis italiano. “Sensazioni incredibili, troppe da gestire. Novak sta scrivendo la storia di questo sport, merita tutto. Io sono contento della mia finale, spero ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 13 luglio 2021)è uscito sconfitto dfinale di Wimbledon contro Novak Djokovic, “ma ha portato il nome dell’Italia in alto. Nessuno come lui, nessun italiano era riuscito nell’impresa di conquistare la finale del torneo. L’unico italiano che aveva giocato una semifinale nel tempio del tennis era stato Nicola Pietrangeli nel 1960. Il fuoriclasse serbo ha battuto l’azzurro in 4 set, maè comunque entrato nella storia del tennis italiano. “Sensazioni incredibili, troppe da gestire. Novak sta scrivendo la storia di questo sport, merita tutto. Io sono contento della mia finale, spero ...

Advertising

FerdiGiugliano : 'Oggi siete voi a essere entrati nella storia. Ci avete fatto emozionare, commuovere, gioire, abbracciare. Avete ra… - marcoardemagni : Se un anno fa qualcuno mi avesse detto che nel 2021 avremmo vinto Eurovision, Scudetto, Euro 2021 e tutto questo co… - FerdiGiugliano : Dichiarazione di Mario Draghi “Gli italiani celebrano il successo della nazionale ai campionati europei di calcio.… - PatriziaCirc : RT @LaNotiziaTweet: Dal titolo Europeo ai Måneskin. Per i giornaloni è il miracolo #Draghi. Stampa in crisi mistica: coro di Osanna per San… - frwallx28 : RT @perchetendenza: 'NDO STAI': Per questo momento del discorso di Mario Draghi a #PalazzoChigi -