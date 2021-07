Investì un uomo uccidendolo: due anni dopo il senso di colpa l'ha portata al suicidio (Di martedì 13 luglio 2021) Nel luglio del 2019 aveva investito un padre di famiglia, uccidendolo. Nell'anniversario della morte, la donna, una trentenne di Vigonza, si è tolta la vita, gettandosi sotto un treno. Il figlio dell'... Leggi su globalist (Di martedì 13 luglio 2021) Nel luglio del 2019 aveva investito un padre di famiglia,. Nell'versario della morte, la donna, una trentenne di Vigonza, si è tolta la vita, gettandosi sotto un treno. Il figlio dell'...

Il figlio dell'uomo ha affermato: 'L'avevamo perdonata'. Giulia era stata protagonista di una tragedia avvenuta a Ponte di Brenta due estati fa. Quella sera del 5 luglio stava guidando la sua auto ...