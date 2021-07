Inter, con l’addio di Joao Mario il risparmio è di 10 milioni di euro (Di martedì 13 luglio 2021) L’Inter saluta definitivamente Joao Mario Nella giornata di ieri l’Inter ha comunicato la rescissione del contratto con Joao Mario che poi ha firmato con il Benfica. Il club nerazzurro, secondo quanto riportato da O Jogo, non perderà nulla dalla rescissione del contratto e, anzi risparmierà un bel po’. Oltre all’ingaggio del giocatore, 6 milioni lordi, il club nerazzurro risparmia anche i 4 milioni di euro che doveva dare a Pastorello, agente del giocatore, per un risparmio totale di ben 10 milioni ... Leggi su intermagazine (Di martedì 13 luglio 2021) L’saluta definitivamenteNella giornata di ieri l’ha comunicato la rescissione del contratto conche poi ha firmato con il Benfica. Il club nerazzurro, secondo quanto riportato da O Jogo, non perderà nulla dalla rescissione del contratto e, anzi risparmierà un bel po’. Oltre all’ingaggio del giocatore, 6lordi, il club nerazzurro risparmia anche i 4diche doveva dare a Pastorello, agente del giocatore, per untotale di ben 10...

