Giannis Antetokounmpo non ha soluzione (Di martedì 13 luglio 2021) Per fortuna che Giannis Antetokounmpo non doveva esserci in queste Finals. Dopo che in gara-4 della serie contro gli Atlanta Hawks il suo ginocchio si è piegato dalla parte sbagliata, con una torsione innaturale e dolorosa persino attraverso le telecamere, lo stesso due volte MVP aveva creduto che la sua stagione fosse finita in quel momento. Anzi, dopo aver saltato le due restanti partite che erano servite ai suoi compagni di squadra per sbarazzarsi definitivamente degli Hawks e approdare alle prime Finals in 47 anni, aveva temuto di non riuscire nemmeno a essere disponibile per l’inizio della prossima stagione. Invece, dimostrando per l’ennesima volta ... Leggi su ultimouomo (Di martedì 13 luglio 2021) Per fortuna chenon doveva esserci in queste Finals. Dopo che in gara-4 della serie contro gli Atlanta Hawks il suo ginocchio si è piegato dalla parte sbagliata, con una torsione innaturale e dolorosa persino attraverso le telecamere, lo stesso due volte MVP aveva creduto che la sua stagione fosse finita in quel momento. Anzi, dopo aver saltato le due restanti partite che erano servite ai suoi compagni di squadra per sbarazzarsi definitivamente degli Hawks e approdare alle prime Finals in 47 anni, aveva temuto di non riuscire nemmeno a essere disponibile per l’inizio della prossima stagione. Invece, dimostrando per l’ennesima volta ...

4IEZ4L : giannis antetokounmpo in mcu HAHAHSJDKABS - Spicy_NBA_Chili : - STnews365 : Antetokounmpo: 'Odio 'il muro di Giannis'. Posso ancora crescere' La stella dei Bucks: 'In queste Finals voglio con… - dchinellato : 'MI diverte il fatto che esista uno schema che si chiama il muro di Giannis. Anche se devo ammettere che lo odio...… - Gazzetta_NBA : Antetokounmpo e il muro di #Giannis: “Lo odio, ma ho capito come batterlo” -