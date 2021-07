Fondazione Morra Greco, su una piattaforma digitale tutti i musei del mondo: online da settembre (Di martedì 13 luglio 2021) Nasce dalla Fondazione Morra Greco ed è finanziato dalla Regione Campania l’innovativo progetto digitale Edi Global Forum on Education and Integration presentato questa mattina nella sede della Fondazione con un workshop al quale hanno partecipato, in presenza e in collegamento video, direttori di musei, esperti del settore culturale e del sistema arte di tutto il mondo. La piattaforma Edi, che sarà attiva online dal prossimo settembre, intende creare una importante esperienza collettiva di scambio e sinergie finalizzata a ... Leggi su ildenaro (Di martedì 13 luglio 2021) Nasce dallaed è finanziato dalla Regione Campania l’innovativo progettoEdi Global Forum on Education and Integration presentato questa mattina nella sede dellacon un workshop al quale hanno partecipato, in presenza e in collegamento video, direttori di, esperti del settore culturale e del sistema arte di tutto il. LaEdi, che sarà attivadal prossimo, intende creare una importante esperienza collettiva di scambio e sinergie finalizzata a ...

Advertising

Scisciano : Napoli capitale della comunità internazionale per la didattica e la fruizione dell’arte: Presentata alla Fondazione… - AzzurroTime : PROGETTO EDI_ Global Forum on Education and Integration PRIMO INCONTRO 13 LUGLIO 2021 ore 9.30 Fondazione Morra Greco - ... - MaMaurizi9 : RT @alportog: @ManuQ24916888 le sue ricerche sulle zanzare erano finanziate dalla fondazione filantropica gates. - ManuQ24916888 : RT @alportog: @ManuQ24916888 le sue ricerche sulle zanzare erano finanziate dalla fondazione filantropica gates. - alportog : @ManuQ24916888 le sue ricerche sulle zanzare erano finanziate dalla fondazione filantropica gates. -

Ultime Notizie dalla rete : Fondazione Morra Inaugurata all'Aeroporto di Bari 'Karol Wojtyla' un'esposizione dedicata a Canosa Di Puglia L'esposizione, curata dalla Fondazione Archeologica Canosina del presidente Sergio Fontana, è volto ... A rappresentare Canosa invece c'erano il sindaco Roberto Morra, il Presidente della Fac Sergio ...

Beato don Giustino Russolillo, verso la sua canonizzazione ... nell'ottobre del 1920 iniziò la fondazione della Congregazione religiosa dei Vocazionisti dedita ... di cui fanno parte Ciro Biondi, Martina Chiaiese, Antonio Di Maio, Rosaria Morra, Fabiana Musolino, ...

Musei: Napoli lancia piattaforma per fruizione digitale - Campania Agenzia ANSA Musei: Napoli lancia piattaforma per fruizione digitale (ANSA) - NAPOLI, 13 LUG - Napoli capitale della comunità internazionale dei musei e dei centri di cultura. Nasce dalla Fondazione Morra Greco ed è finanziato dalla Regione Campania l'innovativo proget ...

L'Accademia della Crusca scioglie ogni dubbio: si dice il VAR, al maschile La sigla si riferisce ad una persona, per quanto sia stata utilizzata anche per indicare il sistema o la strumentazione, quindi è corretto il genere maschile Il VAR o la VAR? Un dubbio che ...

L'esposizione, curata dallaArcheologica Canosina del presidente Sergio Fontana, è volto ... A rappresentare Canosa invece c'erano il sindaco Roberto, il Presidente della Fac Sergio ...... nell'ottobre del 1920 iniziò ladella Congregazione religiosa dei Vocazionisti dedita ... di cui fanno parte Ciro Biondi, Martina Chiaiese, Antonio Di Maio, Rosaria, Fabiana Musolino, ...(ANSA) - NAPOLI, 13 LUG - Napoli capitale della comunità internazionale dei musei e dei centri di cultura. Nasce dalla Fondazione Morra Greco ed è finanziato dalla Regione Campania l'innovativo proget ...La sigla si riferisce ad una persona, per quanto sia stata utilizzata anche per indicare il sistema o la strumentazione, quindi è corretto il genere maschile Il VAR o la VAR? Un dubbio che ...