Advertising

LALAZIOMIA : Fares: 'Voglio dimostrare di essere da Lazio' - sportli26181512 : Fares: 'Voglio dimostrare di essere da Lazio': L'esterno pronto a calarsi nel nuovo modulo di Sarri e vuole rilanci… -

Ultime Notizie dalla rete : Fares Voglio

Corriere dello Sport

AURONZO DI CADORE - Momoin fase di rilancio. Pronto e carico per la nuova stagione, si sta inserendo, come tutti, ...fare bene quest'anno. E Hysaj è un grande, mi fa morire dal ridere, si ...Ioche la società mi dia un'obiettivo. Poi sul mercato la società spende quello che può.' ... si attende di sbloccare le cessioni come quelle die Correa per arrivare poi a giocatori già ...AURONZO DI CADORE-Momo Fares in fase di rilancio. Pronto e carico per la nuova stagione, si sta inserendo, come tutti, nelle nuove idee e strategie di Maurizio Sarri. Ai microfoni di Lazio Style Chann ...«L’anno scorso per me è stato difficile: non ho fatto preparazione e poi ho avuto il Covid e qualche infortunio. Quest’anno voglio dimostrare quello che so fare e spero che vada bene».