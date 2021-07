"È la fine della divisione rigida tra tempo libero e lavorativo". Parla Marco Balich (Di martedì 13 luglio 2021) Ha fondato una società che crea e gestisce grandi show, celebrazioni ed eventi globali e che ha tra i suoi obiettivi quello di aiutare a dare “emotività” ai luoghi, belli o brutti che siano (da cui l’idea di mettere accanto al padiglione italiano dell’Expo 2015 “L’Albero della vita”). Qualche anno fa, con lo show “immersivo” “Il Giudizio universale”, esperimento multimediale e viaggio tecnologico nelle meraviglie della Cappella Sistina, ha sollevato il dibattito attorno al tema “fruizione delle opere d’arte e pubblico giovane”, con puristi da un lato e innovatori dall’altro. E stavolta Marco Balich, che un ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 13 luglio 2021) Ha fondato una società che crea e gestisce grandi show, celebrazioni ed eventi globali e che ha tra i suoi obiettivi quello di aiutare a dare “emotività” ai luoghi, belli o brutti che siano (da cui l’idea di mettere accanto al padiglione italiano dell’Expo 2015 “L’Alberovita”). Qualche anno fa, con lo show “immersivo” “Il Giudizio universale”, esperimento multimediale e viaggio tecnologico nelle meraviglieCappella Sistina, ha sollevato il dibattito attorno al tema “fruizione delle opere d’arte e pubblico giovane”, con puristi da un lato e innovatori dall’altro. E stavolta, che un ...

Advertising

CB_Ignoranza : A fine partita negli spogliatoi i calciatori della Nazionale hanno cosparso il tavolo di birra e spumante per Danie… - MatteoRichetti : E tutto sommato ha ragione, sono sempre stati dalla parte del confronto: dialogo con i gilet gialli, dialogo con la… - fanpage : Raffaella Carrà ha donato fino alla fine dei suoi giorni, è ciò che emerge da un post di ringraziamento del governa… - f_smorgoni : RT @Angela770120: L’#11luglio del 1995 in meno 72 ore più di ottomila bosniaci musulmani vennero uccisi nel peggior massacro avvenuto in Eu… - DonataDAmico : RT @femme3000: Inghilterra: it’s coming home Italia: se si vince si ricostruisce la stessa scena, si rivede la partita con lo stesso gruppo… -