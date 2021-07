Covid: sindaci a Moratti, aspettiamo di essere contattati per vaccini a over 60 (Di martedì 13 luglio 2021) Milano, 13 lug. (Adnkronos) - "Abbiamo letto con piacere che l'assessora regionale Letizia Moratti, preoccupata per il diffondersi della 'variante Delta' in Lombardia, abbia contattato il sindaco Beppe Sala per attivare una 'campagna vaccinale speciale dedicata agli over 60 della Città di Milano' mediante l'uso di veicoli mobili di Areu, in accordo con il sindaco e i presidenti di Municipio di Milano. Anche noi sindaci dell'area metropolitana di Milano (a cui appartengono i restanti 132 comuni e 1.800.000 abitanti) aspettiamo di essere contattati a breve per avviare la medesima ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 13 luglio 2021) Milano, 13 lug. (Adnkronos) - "Abbiamo letto con piacere che l'assessora regionale Letizia, preoccupata per il diffondersi della 'variante Delta' in Lombardia, abbia contattato il sindaco Beppe Sala per attivare una 'campagna vaccinale speciale dedicata agli60 della Città di Milano' mediante l'uso di veicoli mobili di Areu, in accordo con il sindaco e i presidenti di Municipio di Milano. Anche noidell'area metropolitana di Milano (a cui appartengono i restanti 132 comuni e 1.800.000 abitanti)dia breve per avviare la medesima ...

