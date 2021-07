Covid | a Bergamo 12 dei 241 nuovi casi lombardi | la positività torna sotto l’1%

Advertising

baboskibe : RT @webecodibergamo: Tutto il Policlinico San Pietro Covid-free: non succedeva da 9 mesi - webecodibergamo : Tutto il Policlinico San Pietro Covid-free: non succedeva da 9 mesi - webecodibergamo : Lombardia, 241 nuovi positivi al Covid e due decessi. A Bergamo +12 casi in 24 ore - secolourbano : RT @EasyInve: La terapia intensiva dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di #Bergamo torna ad essere “Covid free”. É di oggi, martedì 13 luglio… - bg_tebe : RT @EasyInve: La terapia intensiva dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di #Bergamo torna ad essere “Covid free”. É di oggi, martedì 13 luglio… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Bergamo

Da oggi, martedì 13 luglio, il reparto di terapia intensiva dell'ospedale Papa Giovanni XXIII diè ufficialmente "free". A darne notizia è stata la stessa Asst, informando del trasferimento in un altro reparto, non di area critica, dell'ultimo paziente- 19 ancora presente ...Il Policlinico San Pietro è di nuovofree dopo quasi nove mesi di lavoro per fronteggiare la seconda e la terza ondata della ...Sono 4 i casi di Coronavirus registrati in provincia di Cremona nelle ultime 24 ore. In regione diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-1), mentre salgono di tre i ...«Le candidature sono poche – commenta Giupponi, direttore generale di Ats –. Il fatto che sia un problema comune a livello regionale e nazionale non è per noi motivo di consolazione» ...