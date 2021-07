Clementino | tatuaggio dedicato a Insigne

Advertising

MondoTV241 : Il rapper Clementino omaggia la vittoria dell'Italia. Tatuaggio con dedica ad Insigne #clementino #insigne #azzurri… - titty_napoli : RT @NapoliToday: #NotizieSSCNapoli Clementino rende omaggio ad Insigne: il rapper si tatua 'O tir' a gir'' sul braccio - NapoliToday : #NotizieSSCNapoli Clementino rende omaggio ad Insigne: il rapper si tatua 'O tir' a gir'' sul braccio… - gilnar76 : Promessa mantenuta: tatuaggio di Clementino in onore di Lorenzo Insigne! (FOTO) #Forzanapoli #Napoli #Napolicalcio… - Spazio_Napoli : Promessa mantenuta: tatuaggio di Clementino in onore di Lorenzo Insigne! (FOTO) -

Ultime Notizie dalla rete : Clementino tatuaggio

Il rapper ha mantenuto la promessa e si è fatto unin omaggio alla Nazionale e ...Ildie quella promessa In seguito alla messa in onda della trasmissione Notte Azzurra, amico di Insigne di lunga data, aveva promesso di fare unin caso di ...Clementino l'ha fatto, ha mantenuto la sua promessa e si è tatuato un omaggio alla Nazionale che ha portato a casa il tutolo europeo e in particolare a Insigne. Sui social aveva annunciato che in caso ...Il rapper Clementino mantiene la promessa: il gesto del cantautore napoletano dopo la vittoria dell'Europeo. Le foto sui social come prova ...